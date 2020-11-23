Роспотребнадзор разрешил ретейлерам выбирать метод обеззараживания воздуха в помещениях

Самостоятельно выбирать метод обеззараживания воздуха в помещениях смогут владельцы торговых помещений и арендаторы. Как пояснили в Роспотребнадзоре в ответ на обращение Ассоциации компаний розничной торговли, которое приводит ТАСС, выбор технологии и оборудования делает само торговое предприятие.

При этом снижение микробной обсемененности воздуха в помещениях возможно не только путем применения бактерицидных облучателей-рециркуляторов на основе использования ультрафиолетового излучения. Оборудование можно приобрести и другое, главное - чтобы оно действительно обеззараживало воздух в помещениях. Можно, например, использовать технологии и оборудование на основе постоянных электрических полей, различных видов фильтров, в том числе электрофильтров, аэрозолей и дезинфицирующих средств. Помимо этого устройства для обеззараживания воздуха могут быть встроенными в системы вентиляции.

В ведомстве также напомнили, что не меньшую роль в борьбе с микробами и вирусами имеет системное и комплексное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Это прежде всего регулярная уборка и проветривание помещений.