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23 ноября 2020 г.

Закон города Севастополя от 17 ноября 2020 года № 609-ЗС "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на 2021 год"

Дата подписания 17 ноября 2020 г.
Опубликован 23 ноября 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Закон города Севастополя от 9 октября 2020 года № 601-ЗС "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием города Севастополя 10 ноября 2020 года

Статья 1

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на 2021 год в размере 9862 рублей.

Статья 2

Закон города Севастополя от 9 октября 2020 года № 601-ЗС "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на 2021 год" отменить.

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением статьи 2 настоящего Закона.

2. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев



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