В Неваде и казино Лас-Вегаса с 24 ноября введут жесткие ограничения

Губернатор Невады Стив Сисолак объявил в воскресенье о намерении ужесточить ограничения на посещение казино, ресторанов, а также на частные собрания. Эти ограничения вводятся на фоне беспрецедентного всплеска заболеваемости COVID-19, который в ноябре побил рекорды в Неваде, нанеся ущерб туристической индустрии штата, сообщает Associated Press.

Новые правила, которые вступят в силу 24 ноября, затронут многочисленные игорные заведения Лас-Вегаса. На большинстве предприятий и заведений в Неваде еще с лета работают не более 50% сотрудников, остальные отправлены на удаленную работу или в вынужденный отпуск. Установлен лимит заполняемости казино, увеселительных заведений, ресторанов - не более 25%. Домашние праздники и мероприятия в честь Дня благодарения будут ограничены количеством не более 10 человек, максимум из двух семей.

По словам губернатора Невады, новые ограничения будут действовать ориентировочно в течение трех недель, и за это время власти оценят, стоит ли их ужесточить или ослабить. В этом штате за последние семь дней было зарегистрировано 10% всех подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за все время пандемии, а госпитали переполнены на столько, что администрация одного из была вынуждена установить дополнительные койки в больничном гараже.