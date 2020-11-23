В РФПИ оценили уровень эффективности оксфордской вакцины

В РФПИ прокомментировали сообщение фармкомпании AstraZeneca о результатах клинических исследований вакцины против COVID-19, которую она разработала в партнерстве с Оксфордским университетом.

Вакцина вводилась участникам испытаний по двум схемам: в половинной, а затем полной дозе с интервалом в месяц, а также дважды по полной дозе также с месячным интервалом. Эффективность вакцинации в первом случае оказалась 90%, во втором - 62%, сообщили разработчики препарата.

"Возможная причина 62% эффективности полной дозы препарата AstraZeneca заключается в том, что иммунитет к аденовирусному вектору шимпанзе после 1-го укола делает 2-й укол (тем же вектором) неэффективным. #SputnikV решает эту проблему, используя два разных аденовирусных вектора человека для двух уколов (эффективность 92%)", - так прокомментировали новость об оксфордской вакцине в РФПИ в Twitter.