Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
23.11.2020,  
10:33
Текст:  Светлана Цыганкова

Вертолеты США получат новые датчики для поиска подлодок

Фото: Joshua Wayne LeGrand /wikimedia.org Фото: Joshua Wayne LeGrand /wikimedia.org
Фото: Joshua Wayne LeGrand /wikimedia.org

Вертолеты MH-60R Seahawk ВМС США вооружат системой CAE Magnetic Anomaly Detection-Extended Role (MAD-XR) для определения магнитных аномалий. Их будут использовать для обнаружения подводных лодок противника.

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС
National Interest назвал пять самых опасных военных кораблей России

Речь в первую очередь идет о российских и китайских субмаринах, пишет Popmech. Канадские детекторы магнитных аномалий на вертолеты поставит американская корпорация Lockheed Martin.

Первоначально MAD-XR получат шесть вертолетов MH-60R. На сайте канадской компании CAE отмечается, что магнитометры еще больше расширят возможности самого современного вертолета для борьбы с подводными лодками. MAD-XR значительно компактнее, чем предыдущие системы MAD, с меньшими размерами, весом и потребляемой мощностью. В перспективе этим устройством могут оборудовать и беспилотные летательные аппараты.

Дальность обнаружения аномалий датчиком - 1,2 километра. Он сможет работать как самостоятельно, так и в связке с гидроакустическими буями.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: К. Куличенко/РИА Новости
Битва за Гарибпур: как ПТ-76 разгромили американские танки в Пакистане 21.11.2020
Ужасающее состояние: в США опубликован доклад о боеготовности авиации 20.11.2020
США боятся продавать F-35 ОАЭ 20.11.2020
разработки
Испытания керамической брони для бронетехники завершатся в 2021 году 19.11.2020
Разборку прототипа карабина АКВ-521 показали на видео 18.11.2020
подлодки
Новую китайскую атомную подлодку сняли на видео 18.11.2020
Подводная "Хиросима": первому атомному ракетоносцу исполнилось 60 лет 13.11.2020