Вертолеты США получат новые датчики для поиска подлодок

Вертолеты MH-60R Seahawk ВМС США вооружат системой CAE Magnetic Anomaly Detection-Extended Role (MAD-XR) для определения магнитных аномалий. Их будут использовать для обнаружения подводных лодок противника.

Речь в первую очередь идет о российских и китайских субмаринах, пишет Popmech. Канадские детекторы магнитных аномалий на вертолеты поставит американская корпорация Lockheed Martin.

Первоначально MAD-XR получат шесть вертолетов MH-60R. На сайте канадской компании CAE отмечается, что магнитометры еще больше расширят возможности самого современного вертолета для борьбы с подводными лодками. MAD-XR значительно компактнее, чем предыдущие системы MAD, с меньшими размерами, весом и потребляемой мощностью. В перспективе этим устройством могут оборудовать и беспилотные летательные аппараты.

Дальность обнаружения аномалий датчиком - 1,2 километра. Он сможет работать как самостоятельно, так и в связке с гидроакустическими буями.