Искусственный интеллект пришел во все сферы экономики, в том числе в АПК. На каких сельхозработах "компьютерный мозг" уже заменил человека и как технологии изменят жизнь российского села, попытался разобраться корреспондент "РГ".

Вопреки расхожему мнению, что агропром - это отсталая отрасль, умные технологии на российских полях давно не редкость. Например, многие хозяйства еще в 2000-х годах перешли на технологии точного земледелия, когда каждое поле имеет свою виртуальную карту, и в ней с точностью до метра прописаны все особенности территории. Скажем, содержание питательных веществ. Данные вручную собираются специалистами на поле и затем вносятся в облачное хранилище данных. Когда идет подкормка земли, умная система сопоставляет данные из виртуальной карты и местонахождение трактора с разбрызгивателем удобрений. Если участок требует дополнительной подкормки, автоматически увеличивает ее объем. Там, где подкормка не требуется, система выключается.

- Это позволяет сократить расход удобрений на 30 и более процентов. При традиционном внесении эти излишки просто испарились бы и вымылись водой. Теперь же мы на таких участках не тратим практически ничего, - рассказывает фермер из Ростовской области Роман Алейников. - При этом мы точечно компенсируем дефицит питательных веществ. Так обеспечивается равномерность подкормки, за несколько лет ситуация выравнивается, поле оздоравливается. Это же касается борьбы с вредителями, например. Вы можете при помощи дрона облететь поле, вычислить все проблемные участки и точечно проработать их пестицидами.

Конечно, "искусственный интеллект" - термин пока условный. Однако самообучаемые программы, которые могут делать больше, чем в них заложено, уже тоже почти норма.

В июле сразу две российские компании впервые показали широкой публике свои разработки в сфере беспилотной сельхозтехники. У разработки компании Ростсельмаш (помимо спутниковой навигации, которая "привязывается" к полю и позволяет управлять комбайном с точностью до пары сантиметров), появилась также технология машинного зрения.

- Многие компании по всему миру работают над подобными технологиями. Но это первая гибридная система, которая не только выбирает оптимальную траекторию движения сельхозмашины, но и, например, может регулировать высоту жатки в зависимости от вида и сорта растения, имеет функцию автоматического разворота, регуляция скорости движения или даже остановки перед неожиданным препятствием, - рассказал руководитель проекта электронных систем компании Ростсельмаш Олег Александров. - Гибридная система нужна также для более точной работы и для безопасности. Ведь спутники могут на короткое время пропасть или камера засориться. Наша система позволяет застраховаться от таких неприятностей.

Российские системы беспилотной сельхозтехники могут покорить мир в ближайшие пять лет

Системы беспилотной сельхозтехники разрабатывают сейчас во всем мире, и Россия здесь, возможно, продвинулась дальше всех. Не исключено, что именно отечественные наработки покорят новый рынок в ближайшие 5-10 лет. Однако мы можем серьезно отстать в сфере генной инженерии.

- Большинство государств с осторожностью относятся к ГМО. Якобы мы пока не до конца понимаем, какое влияние могут оказать такие организмы на окружающую среду и, например, на здоровье человека. Хотя все текущие исследования говорят о том, что опасность, скорее всего, сильно преувеличена. При употреблении продуктов в пищу она распадается на нуклеотиды и аминокислоты, то есть мы не "едим гены". В противном случае после употребления говядины у нас бы росли рога, а после семги - жабры и плавники, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Конечно, ко всем научным изысканиям в этой сфере нужно подходить с максимальной осторожностью, но и замораживать разработку и внедрение этих технологий тоже не стоит. СССР с 1930-х годов считал генетику лженаукой, из-за чего нам не удалось стать лидерами этой индустрии в мире, хотя у нас была хорошая научная база, одинаковые стартовые возможности с другими ведущими странами, а в наших институтах трудились величайшие научные умы. Нельзя повторять ошибок прошлого и консервировать перспективные наработки. Технологии big data способы обрабатывать колоссальные объемы информации и делать достаточно точные прогнозы о влиянии таких продукта на благополучие человека.

По данным Россельхознадзора, в мире известно около 500 линий генетически модифицированных растений (соя, кукуруза, рапс, картофель, томаты, кабачки и так далее). А в начале октября власти Аргентины первыми в мире разрешили коммерческое производство ГМО-пшеницы. Если импортеры начнут закупки такого зерна, Аргентина сразу сможет выбиться в мировые лидеры зерновой индустрии. Испытания различных сортов ГМО-пшеницы показывают фантастическую урожайность, устойчивость к болезням и вредителям и так далее.

- Россия могла бы сосредоточить свои усилия на развитии технологии редактирования генов CRISPR. Грубо говоря, вместо "добавления" чужеродных генов она позволяет "вырезать" из генома ненужные гены. Это гораздо проще, дешевле и безопаснее. В 2020 году, кстати, Нобелевскую премию по химии присудили как раз за метод редактирования генома, - дополняет Беляев.

Уже сегодня некоторые регионы пытаются внедрить искусственный интеллект в сельское хозяйство. Например, интересная программа цифровизации АПК запущена в Башкортостане. Правительство региона выделяет субсидии на покупку роботов для животноводства и на высокоточное земледелие, в частности, на закупку датчиков и ПО. Власти обещают рассказывать об этом опыте, и, если он окажется удачным, его можно будет экстраполировать и на другие российские регионы.

Мнение

Юрий Корнюш, советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК:

- Прогресс не остановить. Но мы должны думать о том, как это изменит ситуацию на рынке труда и как отразится на социальной сфере. Переход на "умные технологии" освободит миллионы сельских рабочих рук по всему миру. Задача правительств всех стран - обеспечить их работой и доходам. Иначе научный прогресс обернется серьезными социальными потрясениями.