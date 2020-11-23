За 5 лет доля страхования жизни в ВВП России выросла в два раза

С 2016 по 2020 год доля страхования жизни в ВВП России выросла с 0,2% до 0,5%, то есть более, чем в два раза, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

По его словам, что целевое значение доли страхования жизни в ВВП составляет 2-3%. "Нынешний показатель в 0,5% - это хороший показатель, который говорит о том, что есть заметное движение, хотя целевое значение еще далеко. В то же время, роль страховщиков жизни в российской экономике уже нельзя считать небольшой - например, по размеру инвестиций в ОФЗ они входят в топ-3 крупнейших инвесторов", - сказал Юргенс, чьи слова приводит пресс-служба пресс-служба ВСС.

В 2020 году рынок страхования жизни пережил волатильность на инвестиционных рынках. Это привело к тому, что инвестиционные риски стали непрогнозируемыми. В таких условиях большинство людей стараются уйти в накопительные продукты, отмечают в ВСС.

При этом, даже такой кризисный для всех отраслей экономики год все равно обернулся для рынка страхования жизни ростом, что говорит о его огромном потенциале и грядущем существенном росте его доли в ВВП, заметил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.