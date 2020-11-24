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24.11.2020 22:38
Рубрика: Экономика

BMW отзывает 216 внедорожников X5, X6 и X7

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщил о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки BMW из-за возможных проблем с кронштейном подвески. Программа мероприятий представлена ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ", являющимся официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке. Об этом говорится на сайте Росстандарта.

Фото: Борис Захаров
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"Отзыву подлежат 216 автомобилей BMW X5 (серия G05), X6 (серия G06), X7 (серия G07), изготовленных в период с августа по октябрь 2020 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: из-за ошибки в процессе сварки приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги было выполнено неправильно. Неправильное приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги может привести к его полному отделению. В результате потери направляющей системы подвески колеса автомобиль может стать неуправляемым", - поясняется в сообщении.

ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Как отметили в Росстандарте, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем на сайте агентства, либо воспользоваться интерактивным поиском (easy.gost.ru).

"На всех транспортных средствах будет выполнена проверка серийного номера переднего подрамника и, при необходимости, замена переднего подрамника. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", - уточняется в сообщении.

Экономика Бизнес Крупные компании

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