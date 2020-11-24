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24.11.2020 06:50
Рубрика: В мире

British Airways продаст сделанные на заказ изделия для первого класса

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Matt Dunham Фото: AP Photo/Matt Dunham
Фото: AP Photo/Matt Dunham

British Airways (ВА) выставила на продажу фужеры для шампанского, тонкий фарфор и тапочки, которые она использует в своих салонах первого класса. Изготовленные на заказ предметы, которые были законсервированы на хранение из-за пандемии, представляют собой сочетание новых и подержанных вещей, некоторые из которых сотни раз облетели земной шар.

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Также доступны для покупок сделанные на заказ металлические корзины для хлеба, фужеры для напитков, подставки для посуды и даже форма для запекания Club World, сообщает Guardian. Продаже не подлежат дизайнерские комплекты принадлежностей и первоклассные пижамы, разработанные известным модельером Элис Темперли. Предметы ограниченного выпуска, такие как изолированные металлические ящики для перевозки горячей еды и тележки для мусора для самолетов Boeing 747, которые в настоящее время выведены из эксплуатации, также являются частью продажи.

Клиентов и коллекционеров также приглашают покупать такие предметы, как тарелки Уильяма Эдвардса, суповые тарелки, чашки и блюдца, которые появились в самолетах всего 18 месяцев назад. Одеяла, которые предлагались за девять фунтов стерлингов уже распроданы, а тапочки Club World, используемые на рейсах в Восточной и Юго-Восточной Азии, по-прежнему продаются по цене десять фунтов стерлингов.

Столь необычный шаг по продаже брендовых изделий вызван тем масштабным ущербом, который нанесла авиационной отрасли и авиакомпаниям пандемия коронавируса. Возобновление полетов мировых перевозчиков в прежнем объеме прогнозируется экспертами не ранее 2024 года.

На складах British Airways наблюдается большое скопление инвентаря из-за резкого, почти на 90 процентов, сокращения количества полетов. Владелец BA, International Airlines Group (IAG), между тем еще больше сократил расписание полетов на оставшуюся часть года и сообщил об убытках British Airways в 1,3 миллиарда евро за третий квартал.

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