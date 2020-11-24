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24 ноября 2020 г.

Указ главы Республики Дагестан от 19 ноября 2020 года № 119 "О внесении изменения в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан"

1. Внести в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 26 октября, № 0500202010260003; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 1 ноября, № 05004006169) изменение, заменив слова "с 3 ноября 2020 года по 16 ноября 2020 года" словами "с 20 ноября 2020 года по 3 декабря 2020 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан С.Меликов



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