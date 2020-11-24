Постановление губернатора Еврейской автономной области от 24 ноября 2020 года № 358 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", письмами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 22.09.2020 № 79-00-02/18-2973-2020 и от 17.11.2020 № 79-00-02/18-3575-2020 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующее изменение:

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Ограничить с 09 ноября 2020 года на территории Еврейской автономной области оказание юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в период с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут, за исключением:

- оказания услуг по реализации продукции общественного питания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, услуг по доставке продукции общественного питания по заказам;

- оказания услуг общественного питания работающим в ночное время работникам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, на территориях которых расположены объекты общественного питания, с обеспечением невозможности доступа иных лиц в помещения указанных объектов в период с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут;

- оказания услуг общественного питания в зданиях автовокзалов (автостанций), железнодорожных вокзалов, автозаправочных станций;

- оказания услуг общественного питания в пунктах общественного питания, расположенных на объектах дорожного сервиса, размещенных в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории Еврейской автономной области.".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение:

2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Обязать граждан с 20 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

При использовании масок граждане обязаны соблюдать условия их использования, указанные в инструкции (при наличии таковой), обеспечивать их тщательное закрепление, плотное прилегание к лицу с закрытием рта, носа.".

2.2. Абзац первый пункта 3 дополнить словами ", с 24 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года (включительно)".

3. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 12.05.2020 № 137 "О приостановлении личного приема граждан" следующее изменение:

- в пункте 1 слова "Приостановить до 23.11.2020 (включительно) личный прием граждан" заменить словами "Приостановить до 07.12.2020 (включительно) личный прием граждан".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн







