Эмир Кустурица отмечает день рождения

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица 24 ноября отмечает свой день рождения, принимая многочисленные поздравления и подарки. Свои теплые пожелания в адрес мастера уже выразили сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и посол Российской Федерации в Сараево Петр Иванцов.

"Уважаемый Друг! Желаю тебе здоровья, личных и профессиональных успехов в будущем, - подчеркнул Милорад Додик. - Твоя энергия, взгляды на жизнь и устремления обещают нам то, что все мы вновь будем наслаждаться твоими новыми работами и достижениями в кино, литературе и музыке".

Петр Иванцов назвал Эмира Кустурицу одним из самых ярких символов мировой культуры, о чем свидетельствует, по его словам, и международное признание мастера. "Я уже долгое время профессионально связан с Балканским регионом, - отметил посол. - Хочу выразить Вам особую признательность за объединение русских и сербских традиций посредством Вашего творчества. Уверен, что Вы и в дальнейшем продолжите вносить вклад в развитие культурных и образовательных связей между Россией и Республикой Сербской".

Ранее и президент России Владимир Путин отмечал тот факт, что Эмир Кустурица, ярко проявляя себя в кинематографе, музыке, изобразительном искусстве, заслужил поистине всемирную известность. "Ваши проекты всегда оригинальны и самобытны, их отличает почерк настоящего мастера и творца, - указывал российский лидер. - Глубокое уважение вызывает Ваша активная общественная деятельность, а также усилия, направленные на популяризацию русской культуры, на укрепление международного гуманитарного сотрудничества и сохранение исторической правды".