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24 ноября 2020 г.

Указ губернатора Ивановской области от 24 ноября 2020 года № 158-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области, в целях обеспечения непрерывности процесса подготовки к спортивным соревнованиям постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 18 после слов "за исключением организаций, осуществляющих спортивную подготовку," дополнить словами "организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, а также иных организаций вне зависимости от формы собственности, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на базе объектов физической культуры и спорта (за исключением помещений общеобразовательных организаций),".

1.2. Пункт 26 дополнить подпунктом 26.3 следующего содержания:

"26.3. Обеспечить в период с 24.11.2020 до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области приостановление использования транспортного приложения социальных карт жителя Ивановской области у держателей социальных карт жителя Ивановской области в возрасте 65 лет и старше, за исключением работников медицинских организаций.".

1.3. В пункте 28:

в абзаце первом слова "подпунктов 26.1, 26.2 пункта 26" заменить словами "подпунктов 26.1, 26.2, 26.3 пункта 26";

дополнить абзацем следующего содержания:

"в части транспортного приложения социальных карт жителя Ивановской области у держателей социальных карт жителя Ивановской области в возрасте 65 лет и старше, за исключением работников медицинских организаций, - на период с 24.11.2020 до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области.".

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования.

Действие положений подпункта 26.3 пункта 26, абзацев первого и четвертого пункта 28 указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" (в редакции настоящего указа) распространяется на правоотношения, возникшие с 24.11.2020.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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