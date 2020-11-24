Новости

Врач Аркадий Попов стал "гражданином года" в Эстонии 20:42
Кузнецова: Жизням детей, бывших заложниками в Колпино, ничего не угрожает 20:41
Стало известно, как будут выглядеть площадки для граффити в Петербурге 20:39
В ОДКБ усовершенствуют тыловое и медицинское обеспечение 20:25
Москвич отсудил у ветклиники 300 тысяч рублей за смерть кота 20:22
Черчесов не жалеет, что не вызвал Дзюбу в сборную 20:22
Мишустин продлил на год выплаты за помощь пациентам с коронавирусом 20:14
ЦБ РФ выпустил монеты с изображением Крокодила Гены и Чебурашки 20:03
Работодателям предложат завести электронные "кадры" 20:02
Ракету "Союз" допустили к пуску с космодрома Куру 19:49
Росстат сообщил о резком росте экспорта в сентябре 19:00
Умер актер из "Осеннего марафона" Владимир Фирсов 18:37
Австралийских военных обвинили в убийстве мирных жителей в Афганистане 18:33
РПЦ просит допустить священнослужителей к больным коронавирусом 18:33
Родным погибших в ходе боевых действий военных упростят получение льгот 18:30
В Петербурге освобожденных из заложников детей отправили в больницу 18:21
Цены на нефть превысили 47 долларов впервые с 6 марта этого года 18:09
Балтфлот получил новейший высокоскоростной десантный катер 18:05
Матвиенко назвала Таджикистан естественным стратегическим партнером России 18:02
В Японии приготовили десерт и коктейль в честь кубика Рубика 17:56
Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин награжден премией Зворыкина 17:39
Харитонова отстранили от выступлений в Bellator по состоянию здоровья 17:33
В Петербурге возбуждено дело о захвате детей в заложники 17:33
Вакцина "Вектора" направлена в 9 клиник для выявления нежелательных реакций 17:33
В Волгограде арестован напавший на инспекторов ГИБДД водитель 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 20:10
Рубрика: Власть

На пост - с миноискателем

Российские миротворцы в Карабахе служат и обустраиваются
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Счет мирных жителей, ежедневно возвращающихся в Нагорный Карабах под присмотром российских миротворцев, идет уже на тысячи. Во вторник очередную колонну беженцев - 32 автобуса с 1300 пассажирами - наши военные безопасно сопроводили из Еревана на главную площадь Степанакерта.
Такие опасные находки, как выстрел для ручного гранатомета, наши саперы обнаруживают каждый день. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Такие опасные находки, как выстрел для ручного гранатомета, наши саперы обнаруживают каждый день. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Такие опасные находки, как выстрел для ручного гранатомета, наши саперы обнаруживают каждый день. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Мало только доставить людей домой. Надо чтобы эти самые дома, да и вся жилая инфраструктура, были пригодны для обитания и не представляли опасности для населения. Этим тоже занимаются миротворцы, в том числе специалисты Международного противоминного центра Минобороны России. Они только-только прилетели в Карабах и уже загружены работой на все сто.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Путин отметил стабилизацию обстановки в Карабахе

Саперы проводят инженерную разведку местности, жилых, промышленных и социальных объектов, очищают их от взрывоопасных предметов, проверяют прилегающие к дорогам обочины.

Во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что специалисты Центра гуманитарного разминирования, который входит в штат нашего миротворческого контингента, проверили в Степанакерте на наличие боеприпасов гектар земли в районе улицы Баграмяна. "Обнаружено пять взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены", - сообщил генерал. Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе наши военные обезвредили уже 57 таких опасных находок.

А патрули "голубых касок" обеспечивают безопасную доставку в удаленные районы Карабаха продуктов питания и питьевой воды.

Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе

И еще о саперах. Помимо разминирования, они занимаются подготовкой площадок под строительство стационарных постов. 23 наблюдательных пункта,

на которых по всему Карабаху сейчас несут службу наши "голубые каски", при всем желании капитальными не назовешь. Бронетранспортер да армейская палатка на обочине дороги - вот и весь пост. А ведь впереди долгая зима, которая в горах Южного Кавказа мягкой не бывает. Поэтому миротворцами предстоит отстраиваться, и начало этой работе как раз положили саперы.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

Мишустин поручил утвердить обязательные требования к работе предприятий
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
Мишустин пообещал не принуждать к вакцинации от коронавируса
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно