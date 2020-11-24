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24 ноября 2020 г.

Постановление губернатора Курганской области от 23 ноября 2020 года № 123 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Дата подписания 23 ноября 2020 г.
Опубликован 24 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Курганской области от 16 марта 2020 № 12 "О введении режима повышенной готовности"

В целях предупреждения распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше с 12 октября по 31 декабря 2020 года включительно соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках (далее -режим самоизоляции), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) работы, за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

В соответствии с пунктом 21 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", определить для лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в возрасте 65 лет и старше следующие периоды режима самоизоляции в соответствии с положениями абзацев первого-четвертого настоящего пункта:

с 12 октября 2020 года по 25 октября 2020 года включительно;

с 26 октября 2020 года по 2 ноября 2020 включительно;

с 3 ноября 2020 года по 16 ноября 2020 включительно;

с 17 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 включительно;

с 1 декабря 2020 года по 14 декабря 2020 включительно;

с 15 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 включительно;

с 29 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 включительно.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (сотрудникам) органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области.".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков



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