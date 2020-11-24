Марк Руффало и Рейнольдс сыграют у режиссера "Очень странных дел"

Номинант премии "Оскар" Марк Руффало и дважды номинант премии "Оскар" Кэтрин Кинер ("Быть Джоном Малковичем", "Тельма и Луиза") влились в каст темпоральной адвенчуры "Проект Адам" (Adam Project), которой занимается Шон Леви, один из создателей "Очень странных дел", среди прочего.

Таким образом, передает THR, названные артисты присоединяются к ранее заявленным Райану Рейнольдсу, Зои Салдане и Дженнифер Гарнер.

Съемки ленты компании Skydance для Netflix уже стартовали в Ванкувере на прошлой неделе.

Рейнольдс играет там путешественника по времени, который отправляется в прошлое и объединяется с тринадцатилетним собой, чтобы спасти отца. И предотвратить тотальную катастрофу, конечно же. Руффало играет того самого отца, блестящего физика. Тогда как Кинер предстоит изображать главную злодейку опуса, похитившую у бедняги его изобретение.

С датой премьеры предприятие еще не определилось.