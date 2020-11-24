Назван простой продукт, способный уберечь легкие от COVID-19

Диетолог, кандидат медицинских наук, профессор Академии последипломного образования ФМБА Маргарита Королева объяснила, какая пища помогает лучше противостоять инфекции.

Врач посоветовала включить в рацион яйца, все компоненты которого ценны для организма. Так, белок идет на построение иммуноглобулинов, а жировые составляющие желтка способствуют обеспечению организма кислородом и укреплению иммунитета.

Кандидат медицинских наук предупредила, что жиры крайне важны для построения защитного барьера, так как из них формируются стенки иммунных клеток. Отсутствие жиров грозит клеточной гипоксией, уточнила в интервью с aif.ru Маргарита Королева.

Поэтому не стоит пренебрегать яичным желтом, являющимся простым и доступным источником необходимых организму веществ. Также врач порекомендовала использовать для приготовления блюд нерафинированные растительные масла - оливковое, льняное, подсолнечное - и регулярно есть рыбу северных морей