Посол Китая передал Лукашенко наилучшие пожелания от Си Цзиньпина

Наилучшие пожелания от руководителя КНР Си Цзиньпина передал 24 ноября главе Беларуси посол Китая в РБ Се Сяоюн во время состоявшегося неформального общения с Александром Лукашенко после церемонии вручения верительных грамот.

В свою очередь, президент констатировал, что уже сформировались вопросы двусторонней повестки дня к обсуждению на высшем уровне. "Настало время нам повстречаться с глазу на глаз, поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но больше всего Китая", - подчеркнул Лукашенко, добавив, что надо подумать, "как мы это сделаем в ближайшее время".

Китайский посол, отвечая в этот же день на вопросы журналистов, высоко оценил сотрудничество обоих государств по всем направлениям, сказав о важности взаимной поддержки Минска и Пекина в непростых условиях противодействия COVID-19. "В настоящее время китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества сохраняют очень хорошее развитие", - заявил посол КНР в Беларуси.