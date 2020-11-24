Призеры нового конкурса сочинений получат допбаллы при поступлении в вузы

Дан старт первому Всероссийскому чемпионату сочинений для школьников 9-11 классов "Своими словами". Олимпиада, которой еще не было - так анонсируют соревнование организаторы. Почему?

Чемпионат сочинений "Своими словами" - не проверка на грамотность, а возможность показать свой исследовательский и творческий потенциал. К чемпионату не нужно специально готовиться или решать типовые задания, "набивая руку". Нужно просто рассказать о том, что интересно, своими словами.

Направления чемпионата не загоняют участников в рамки школьной программы. Поэтому пригодятся и те знания, которые не всегда получается применить на уроках или во время контрольных и экзаменов.

Интересные темы для себя найдут и любители философии и истории, ребята, увлеченные физикой и астрономией, будущие политологи и юристы, инженеры и педагоги. Будет, о чем написать и спортсменам, и художникам.

Главная "фишка" конкурса - победители и призеры получат дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в 14 вузов-партнеров, среди которых Высшая школа экономики, Московский городской педуниверситет, Томский госуниверситет, МИФИ, Дальневосточный федеральный университет и другие вузы - полный список можно посмотреть на сайте конкурса своимисловами.рф.

"Нам не важно, в какой школе учится и к какому ЕГЭ готовится наш участник. Нам не важны его оценки: они далеко не всегда показатель знаний и умений. Увлечённость и желание рассказать своими словами об актуальной проблеме, о собственном научном исследовании, о знаниях и достижениях в любой области - вот что главное для нас", - говорят организаторы конкурса. Более того, они смело заявляют: чемпионат сочинений "Своими словами" - проект, который может стать альтернативой школьному итоговому сочинению.

По мнению ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, "институт итоговых сочинений", в создании которого он сам принимал активное участие в начале 2010-х годов, "заболел задолго до пандемии". Вузы, поначалу охотно дававшие дополнительные баллы за лучшие работы, перестали это делать, поскольку выпускники школ стали писать их по шаблону.

- Мы используем русский язык, в первую очередь, в нашей профессиональной деятельности, результаты которой нас волнуют, - прокомментировал Кузьминов. - Чемпионат даст возможность за несколько лет отработать модель представления на русском языке профессионального знания в области дизайна, технологий, сельского хозяйства, физики, экономики и других сфер, чтобы это было красиво и "богато". Тем самым мы сможем поддержать развитие своего родного языка и укрепить позиции России в большом глобальном мире".

Председателем попечительского совета чемпионата стал президент РАН Александр Сергеев. Почему ученые пришли в школьный конкурс?

- И ученый, и представитель творческой профессии должен уметь объяснить понятным языком, чем он занимается, и это требование времени, - считает Сергеев. - Поэтому школьников и студентов нужно учить правильно доносить информацию, с которой они работают.

Чемпионат сочинений пройдет в онлайн-формате в три этапа.

- С 15 по 19 января 2021 года - мультимедийный тест в зависимости от профиля. Принять участие в этом этапе могут все желающие.

- С 14 февраля 2021 года для авторов самых успешных работ среди учеников 9-11 классов пройдет региональный этап. Участники напишут сочинение по самостоятельно выбранной теме.

- С 26 февраля 2021 года финалисты чемпионата смогут принять участие в командном и личном турнире.

Регистрация на чемпионат уже идет на сайте своимисловами.рф и продлится до 30 декабря.

Комментарий

Михаил Павловец, заведующий проектной лабораторией развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам ВШЭ:

- Проблема традиционных сочинений - в отсутствии их связи с личностью школьника, с кругом его подлинных интересов. При этом многие подростки всерьез занимаются наукой, зачастую продолжая свои проекты и исследования во время учебы в вузе. Смысл чемпионата "Своими словами" в том, чтоб дать возможность школьникам рассказать о том, что кажется важным им, а не преподавателям, придумывающим темы сочинений. Хотелось бы, чтобы ребята показали свое владение русским языком, умение выражать свои мысли, аргументировать.