Профессор Александр Губин: Походка не должна выдавать ваш возраст

Никогда ничему, никому не завидовала. А с возрастом стала завидовать походкам. Именно походка выдает и возраст, и физическое состояние человека. И не только потому, что держится на нашем позвоночнике, но и потому, что с годами утрачивает свои функции наш опорно-двигательный аппарат. Потому-то к нему - этому аппарату - всю жизнь требуется трепетное отношение. К сожалению, не всегда нам это удается. О том, что происходит в таких случаях, мы беседуем с руководителем одного из главных медицинских учреждений страны в области охраны нашего опорно-двигательного аппарата, директором ЦИТО имени Н.Н. Приорова, профессором Александром Губиным.

Александр Вадимович! Вы недавно возглавили федеральный центр, которому скоро сто лет. До того почти десятилетие командовали другим, не менее важным федеральным центром в Кургане, который все знают как Центр Илизарова. Кстати, Илизаров прославился и приобрел мировую известность тогда, когда его пациентом стал великий спортсмен Брумель. Тогда появились аппараты Илизарова, пришла в нашу страну всемирная слава этой профессии. А если бы не Брумель?

Александр Губин: Сразу хочу возразить. Да, Валерий Николаевич Брумель свою выдающуюся роль и в спорте, и в ортопедии, безусловно, сыграл. Брумель был не только выдающимся спортсменом, но и прекрасным пиар-менеджером. И в этом плане Илизарову повезло. Но и Брумелю повезло, что он попал к такому врачу. Илизаров был не только рукастым доктором, что важно в нашей профессии, он был и ученым, который обосновал метод лечения травматолого-ортопедических больных, основанный на открытых им законах. Благодаря этим законам имя Илизарова известно миру. И не одним травматологам. Между прочим, в следующем году вековой юбилей не только у ЦИТО, но и у Илизарова.

Полезна дозированная физкультура

Вы все время говорите о важности преемственности в вашей профессии. Технологии, методы того же Илизарова используются по-прежнему? Или они устарели, не так востребованы в наш цифровой век?

Александр Губин: Не устарели. Другое дело, что в последние годы мы все больше говорим о технологии и методике Илизарова, а о его философии в лечении опорно-двигательного аппарата, которая включает бережный подход к тканям, раннюю реабилитацию, биологическую основу, стимулирующую природные силы организма, забываем. Но недаром девизом Центра Илизарова является его слоган: "Направляя силу природы".

Вы этому слогану следуете?

Александр Губин: Обязательно. Я же почти десять лет возглавлял Илизаровскую клинику.

ЦИТО очень отличается от нее?

Александр Губин: Хороший вопрос. Из всех ортопедических институтов страны ЦИТО и Центр Илизарова наиболее близки идеологически и с точки зрения структуры. И тут и там представлена вся широта ортопедических направлений, и помощь оказывается пациентам всех возрастов.

У меня есть любимая героиня - тетя Маша из подъезда. Она в возрасте, у нее очень болит спина, а тут еще упала и сломала шейку бедра. Куда податься тете Маше из подъезда с ее бедой?

Александр Губин: Здесь в силу вступают региональные особенности нашего здравоохранения. Если бы тетя Маша жила в Кургане, то она бы попала во второе отделение Центра Илизарова, специализирующееся на помощи людям пожилого возраста. Если она москвичка, то все сложнее. Схема госпитализации будет иная. В Москве немало многопрофильных клиник, оказывающих помощь данной группе пациентов. Это, конечно, целесообразно.

Пятьдесят процентов людей старше 65 лет падают хотя бы один раз в году. При этом в результате падения может произойти перелом шейки бедра, предплечья в типичном месте, позвоночника. Самые тяжелые последствия наступают при переломе шейки бедра. Даже в развитых странах при оказании таким больным хирургической помощи через год погибает 30 процентов женщин, 20 процентов мужчин. Данная ситуация - как падения, так и переломы - возникает чаще у женщин.

Почему?

Александр Губин: Самих женщин больше. Они социально более активны. Женщины страдают более выраженным, чем мужчины, остеопорозом. Падения необходимо профилактировать.

Вы скажете, что нам, как и мужчинам, надо больше лежать на диване, а не заниматься хозяйством, не ходить в салоны красоты…

Александр Губин: Неужели вы думаете, что я могу такое посоветовать? Я хочу сказать о другом. Может, это вас удивит, но больше всего и чаще всего люди, в том числе и женщины, падают дома. Поэтому важно общее состояние здоровья. Надо следить, чтобы не кружилась голова, исключить бесконтрольный прием препаратов, не пренебрегать физической активностью. Правильно подбирать обувь. И так далее… И конечно, полезна дозированная физкультура.

Александр Губин: Падения необходимо профилактировать. Фото: Сергей Михеев/РГ

При входе в ваш центр фотографии известнейших спортсменов, которым специалисты ЦИТО вернули радость движения. Не всякая физкультура полезна? Почему именно многие известные спортсмены в пожилом возрасте страдают различными недугами опорно-двигательного аппарата?

Александр Губин: Три причины. Первая: в спорт, как правило, отбирают людей, которые имеют природные особенности. Предположим, повышенная подвижность суставов. Вторая: спорт - это не физкультура, это тяжелый труд с высоким травматизмом. Спортивный травматизм среди профессионалов и непрофессионалов растет. И третья: профессиональный спорт связан с очень высоким уровнем стрессов. А хронический стресс приводит к сбою в работе всего организма. Поэтому спортсмены после окончания спортивной карьеры страдают такими заболеваниями, как гипертония, ожирение и так далее.

Александр Вадимович, как вы относитесь к многочисленным советам в интернете, СМИ, призывающим заниматься спортом, бегать, ходить с двумя палками… Правда, в последнее время советов о пользе бега стало чуть меньше: немало случаев, когда бег прямо на беговых дорожках приводил к инфаркту. Всему ли все возрасты покорны?

Александр Губин: Вспоминаю случай. Ко мне на прием пришла дама 80 лет с жалобами на боли в шейном отделе позвоночника. При обследовании выяснилось, что состояние ее позвоночника соответствует 30-летнему человеку. А боли в шее появились после того, как она начала активно практиковать… стойки на голове. Она и мне продемонстрировала эту самую стойку. Я был в восхищении. Но порекомендовал единственно верный лечебный метод: прекратить стойки на голове.

Александр Вадимович, на дворе ковидная пандемия. Поэтому: как она повлияла на оказание помощи людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата? Та же изоляция, те же стрессы...

Александр Губин: Есть несколько серьезных последствий, которые отражаются на травматолого-ортопедической службе страны. Людям намного тяжелее перемещаться для получения узкоспециализированной помощи, особенно по сложным заболеваниям. Часть клиник, которые занимались лечением травматолого-ортопедических больных, были перепрофилированы в ковид-госпитали. Это произошло и у нас в ЦИТО. В апреле, мае, июне мы полностью работали как ковид-госпиталь. Не принимали травматолого-ортопедических пациентов. Поэтому сейчас у нас нагрузка больше, чем обычно. Правда, с июля мы вернулись в обычный ритм. Пациенты, перенесшие ковид, имеют большие риски при плановых операциях. Поэтому необходим, как при любой другой вирусной инфекции, нормальный период восстановления , чтобы провести плановую операцию.

ЦИТО всегда славился своими детскими подразделениями. Мы же все родом из детства. И наши болячки, к сожалению, тоже нередко оттуда же родом. Сейчас детей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, больше или меньше?

Александр Губин: Количество пациентов с классическими детскими заболеваниями костно-мышечной системы осталось таким, каким было всегда. Примерно 5-10 процентов людей имеют такие проблемы с детства.

Призывают к сбору средств для лечения таких детей в зарубежных клиниках. Это оправдано?

Александр Губин: Среди больных разные люди. Это большой комплекс проблем. И пациенты, точнее, их родители, пытаются комплексно решать их. Чаще всего это оборачивается поиском чуда, которое сделает пациента таким, как все. Это можно и понять, и оправдать. Но… этим активно пользуются не только добросовестные медики, но и шарлатаны.

Уезжать из страны для лечения таких детей нет необходимости? Его можно получить дома?

Александр Губин: Необходимо еще многое сделать, чтобы создать систему помощи таким пациентам. И может быть, средства, которые собираются, использовать и для этого.