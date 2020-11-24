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24.11.2020 20:44
Рубрика: Общество

Не стойте на голове

Профессор Александр Губин: Походка не должна выдавать ваш возраст
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Неделя № 266(8320)
Никогда ничему, никому не завидовала. А с возрастом стала завидовать походкам. Именно походка выдает и возраст, и физическое состояние человека. И не только потому, что держится на нашем позвоночнике, но и потому, что с годами утрачивает свои функции наш опорно-двигательный аппарат. Потому-то к нему - этому аппарату - всю жизнь требуется трепетное отношение. К сожалению, не всегда нам это удается. О том, что происходит в таких случаях, мы беседуем с руководителем одного из главных медицинских учреждений страны в области охраны нашего опорно-двигательного аппарата, директором ЦИТО имени Н.Н. Приорова, профессором Александром Губиным.
Красиво, эффектно, но... небезопасно. Фото: РИА Новости Красиво, эффектно, но... небезопасно. Фото: РИА Новости
Красиво, эффектно, но... небезопасно. Фото: РИА Новости

Александр Вадимович! Вы недавно возглавили федеральный центр, которому скоро сто лет. До того почти десятилетие командовали другим, не менее важным федеральным центром в Кургане, который все знают как Центр Илизарова. Кстати, Илизаров прославился и приобрел мировую известность тогда, когда его пациентом стал великий спортсмен Брумель. Тогда появились аппараты Илизарова, пришла в нашу страну всемирная слава этой профессии. А если бы не Брумель?

Александр Губин: Сразу хочу возразить. Да, Валерий Николаевич Брумель свою выдающуюся роль и в спорте, и в ортопедии, безусловно, сыграл. Брумель был не только выдающимся спортсменом, но и прекрасным пиар-менеджером. И в этом плане Илизарову повезло. Но и Брумелю повезло, что он попал к такому врачу. Илизаров был не только рукастым доктором, что важно в нашей профессии, он был и ученым, который обосновал метод лечения травматолого-ортопедических больных, основанный на открытых им законах. Благодаря этим законам имя Илизарова известно миру. И не одним травматологам. Между прочим, в следующем году вековой юбилей не только у ЦИТО, но и у Илизарова.

Полезна дозированная физкультура

Вы все время говорите о важности преемственности в вашей профессии. Технологии, методы того же Илизарова используются по-прежнему? Или они устарели, не так востребованы в наш цифровой век?

Александр Губин: Не устарели. Другое дело, что в последние годы мы все больше говорим о технологии и методике Илизарова, а о его философии в лечении опорно-двигательного аппарата, которая включает бережный подход к тканям, раннюю реабилитацию, биологическую основу, стимулирующую природные силы организма, забываем. Но недаром девизом Центра Илизарова является его слоган: "Направляя силу природы".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Вы этому слогану следуете?

Александр Губин: Обязательно. Я же почти десять лет возглавлял Илизаровскую клинику.

ЦИТО очень отличается от нее?

Александр Губин: Хороший вопрос. Из всех ортопедических институтов страны ЦИТО и Центр Илизарова наиболее близки идеологически и с точки зрения структуры. И тут и там представлена вся широта ортопедических направлений, и помощь оказывается пациентам всех возрастов.

У меня есть любимая героиня - тетя Маша из подъезда. Она в возрасте, у нее очень болит спина, а тут еще упала и сломала шейку бедра. Куда податься тете Маше из подъезда с ее бедой?

Александр Губин: Здесь в силу вступают региональные особенности нашего здравоохранения. Если бы тетя Маша жила в Кургане, то она бы попала во второе отделение Центра Илизарова, специализирующееся на помощи людям пожилого возраста. Если она москвичка, то все сложнее. Схема госпитализации будет иная. В Москве немало многопрофильных клиник, оказывающих помощь данной группе пациентов. Это, конечно, целесообразно.

Пятьдесят процентов людей старше 65 лет падают хотя бы один раз в году. При этом в результате падения может произойти перелом шейки бедра, предплечья в типичном месте, позвоночника. Самые тяжелые последствия наступают при переломе шейки бедра. Даже в развитых странах при оказании таким больным хирургической помощи через год погибает 30 процентов женщин, 20 процентов мужчин. Данная ситуация - как падения, так и переломы - возникает чаще у женщин.

Почему?

Александр Губин: Самих женщин больше. Они социально более активны. Женщины страдают более выраженным, чем мужчины, остеопорозом. Падения необходимо профилактировать.

Вы скажете, что нам, как и мужчинам, надо больше лежать на диване, а не заниматься хозяйством, не ходить в салоны красоты…

Александр Губин: Неужели вы думаете, что я могу такое посоветовать? Я хочу сказать о другом. Может, это вас удивит, но больше всего и чаще всего люди, в том числе и женщины, падают дома. Поэтому важно общее состояние здоровья. Надо следить, чтобы не кружилась голова, исключить бесконтрольный прием препаратов, не пренебрегать физической активностью. Правильно подбирать обувь. И так далее… И конечно, полезна дозированная физкультура.

Александр Губин: Падения необходимо профилактировать. Фото: Сергей Михеев/РГ

При входе в ваш центр фотографии известнейших спортсменов, которым специалисты ЦИТО вернули радость движения. Не всякая физкультура полезна? Почему именно многие известные спортсмены в пожилом возрасте страдают различными недугами опорно-двигательного аппарата?

Александр Губин: Три причины. Первая: в спорт, как правило, отбирают людей, которые имеют природные особенности. Предположим, повышенная подвижность суставов. Вторая: спорт - это не физкультура, это тяжелый труд с высоким травматизмом. Спортивный травматизм среди профессионалов и непрофессионалов растет. И третья: профессиональный спорт связан с очень высоким уровнем стрессов. А хронический стресс приводит к сбою в работе всего организма. Поэтому спортсмены после окончания спортивной карьеры страдают такими заболеваниями, как гипертония, ожирение и так далее.

Александр Вадимович, как вы относитесь к многочисленным советам в интернете, СМИ, призывающим заниматься спортом, бегать, ходить с двумя палками… Правда, в последнее время советов о пользе бега стало чуть меньше: немало случаев, когда бег прямо на беговых дорожках приводил к инфаркту. Всему ли все возрасты покорны?

Фото: GettyImages
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Александр Губин: Вспоминаю случай. Ко мне на прием пришла дама 80 лет с жалобами на боли в шейном отделе позвоночника. При обследовании выяснилось, что состояние ее позвоночника соответствует 30-летнему человеку. А боли в шее появились после того, как она начала активно практиковать… стойки на голове. Она и мне продемонстрировала эту самую стойку. Я был в восхищении. Но порекомендовал единственно верный лечебный метод: прекратить стойки на голове.

Александр Вадимович, на дворе ковидная пандемия. Поэтому: как она повлияла на оказание помощи людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата? Та же изоляция, те же стрессы...

Александр Губин: Есть несколько серьезных последствий, которые отражаются на травматолого-ортопедической службе страны. Людям намного тяжелее перемещаться для получения узкоспециализированной помощи, особенно по сложным заболеваниям. Часть клиник, которые занимались лечением травматолого-ортопедических больных, были перепрофилированы в ковид-госпитали. Это произошло и у нас в ЦИТО. В апреле, мае, июне мы полностью работали как ковид-госпиталь. Не принимали травматолого-ортопедических пациентов. Поэтому сейчас у нас нагрузка больше, чем обычно. Правда, с июля мы вернулись в обычный ритм. Пациенты, перенесшие ковид, имеют большие риски при плановых операциях. Поэтому необходим, как при любой другой вирусной инфекции, нормальный период восстановления , чтобы провести плановую операцию.

ЦИТО всегда славился своими детскими подразделениями. Мы же все родом из детства. И наши болячки, к сожалению, тоже нередко оттуда же родом. Сейчас детей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, больше или меньше?

Александр Губин: Количество пациентов с классическими детскими заболеваниями костно-мышечной системы осталось таким, каким было всегда. Примерно 5-10 процентов людей имеют такие проблемы с детства.

Призывают к сбору средств для лечения таких детей в зарубежных клиниках. Это оправдано?

Александр Губин: Среди больных разные люди. Это большой комплекс проблем. И пациенты, точнее, их родители, пытаются комплексно решать их. Чаще всего это оборачивается поиском чуда, которое сделает пациента таким, как все. Это можно и понять, и оправдать. Но… этим активно пользуются не только добросовестные медики, но и шарлатаны.

Уезжать из страны для лечения таких детей нет необходимости? Его можно получить дома?

Александр Губин: Необходимо еще многое сделать, чтобы создать систему помощи таким пациентам. И может быть, средства, которые собираются, использовать и для этого.

Общество Здоровье Интервью Ирины Краснопольской

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