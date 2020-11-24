Путин назвал способ решения ядерной проблемы Корейского полуострова

Ядерную проблему Корейского полуострова нужно решать только дипломатическими средствами, заявил президент на церемонии вручения послами иностранных государств верительных грамот в Кремле.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В мероприятии принял участие новый посол КНДР в России Син Хон Чхоль.
"Что касается ядерной проблемы Корейского полуострова, то наша позиция хорошо известна - решать ее необходимо исключительно дипломатическими средствами, путем переговоров", - заявил Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Москва выступает за укрепление добрососедских связей с Пхеньяном, и напомнил, что за свободу и независимость Кореи плечом к плечу с корейскими патриотами сражались и воины Красной армии.