Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
24.11.2020 / 20:22
Текст: Сергей Бабкин

Москвич отсудил у ветклиники 300 тысяч рублей за смерть кота

Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве мужчина остудил у частной ветеринарной клиники более 300 тысяч рублей за смерть своего кота.

Фото: www.facebook.com/UnitedAngels18/
Кота, проехавшего автостопом 4000 километров, вернули хозяевам

Дело рассматривалось в суде Бабушкинского района, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Санитарная служба поддержала претензии москвича. Выяснилось, что он заплатил клинике более 96 тысяч рублей за лечение кота. Во время лечения использовалось сильнодействующие вещество. Коту становилось хуже, хозяин говорил об этом врачам, но те не меняли тактику лечения. В итоге животное скончалось.

Москвич пытался уговорить клинику добровольно вернуть деньги, потраченные на лечение, но ему отказали. Тогда клиент обратился в Роспотребнадзор, и служба поддержала его доводы в суде. Согласно решению, клиника должна отдать истцу не только потраченные деньги, но также штраф за отказ от досудебного урегулирования спора. Также в сумму включена компенсация морального вреда и проценты за каждый день просрочки.

Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях