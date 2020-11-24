В Юрьеве-Польском начали реализацию энергосервисного контракта

Во Владимирской области с 2014 года активно ведется работа по заключению и реализации энергосервисных контрактов. Уже заключено 33 энергосервисных контракта с объемом инвестиций 774,3 млн рублей, из них 21 - на уличное освещение, 10 - на объектах социальной сферы (детских садах и школах), 1 - на электроснабжение и 1 - в сфере теплоснабжения.

В 10 детских садах и школах Гусь-Хрустального и Киржача в соответствии с энергосервисными контрактами установлены автоматизированные индивидуальные тепловые пункты, заменены окна на пластиковые, а светильники в помещениях - на светодиодные. Общая стоимость работ составила 42,1 млн рублей.

В текущем году заключено 4 энергосервисных контракта на модернизацию уличного освещения: два во Владимире, по одному - в Покрове и Юрьеве-Польском. Объем инвестиций по этим четырем контрактам составляет 132,4 млн рублей. В рамках их выполнения уже установлен 7181 энергосберегающий светильник.

В ноябре реализация энергосервисного контракта на замену уличного освещения началась в Юрьеве-Польском. Контрактом на 72 млн рублей предусмотрена установка 2055 энергосберегающих светильников, 66 новых опор, приборов учета с автоматической передачей данных о потребленной электроэнергии, системы управления уличным освещением. Экономия электричества после замены источников освещения составит порядка 60 процентов. Срок действия контракта - 7 лет.

"В рамках энергосервисных контрактов на модернизацию уличного освещения во Владимирской области уже заменено 36,8 тыс. светильников на сумму 695,5 млн рублей. Современным светодиодным освещением уже полностью обеспечены все крупные города региона - Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, Александров. И мы активно продолжаем эту работу, чтобы экономные современные светильники появились и в других населенных пунктах нашей области", - отметил врио заместителя Губернатора Роман Годунин.

Справка

Энергосервисный контракт представляет собой особую форму договора, направленного на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение. Отличительной особенностью энергосервисного контракта является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом, отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для осуществления всего проекта, как правило, привлекаются энергосервисной компанией.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Владимирской области