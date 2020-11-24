В Калуге поздравили многодетные семьи

В преддверии Дня матери многодетных родителей поздравили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов и руководители подразделений городской управы.

"От имени депутатов городской думы я поздравляю вас с этим замечательным праздником, значение которого невозможно переоценить, - обратился к собравшимся Юрий Моисеев. - Ведь мама - самый близкий человек для каждого из нас. Сегодня я благодарю всех матерей, особенно многодетных, ведь им удается окружить любовью и заботой всех своих детей. Желаю всем вам крепкого здоровья, что очень актуально в наше непростое время, счастья, любви, семейного тепла и уюта. Пусть этот прекрасный праздник будет с вами каждый день!"

Многодетных родителей ждали подарки и награды: благодарственные письма, дипломы и почетные знаки "Признательность", медаль "Отцовская доблесть", а также концертная программа, подготовленная воспитанниками центра "Созвездие".

Для справки:

В России День матери учрежден в 1998 году по инициативе комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. В соответствии с Указом президента России Б. Н. Ельцина праздник отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.

Главная цель праздника - поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека - матери.

Всего в Калуге насчитывается 2880 многодетных семей, в которых воспитывается более девяти тысяч детей.