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24.11.2020 12:24
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье воры угнали иномарки на 5,5 миллиона рублей

Текст: Михаил Фалалеев

В деревне Артемки воры угнали дорогую иномарку. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила "РГ", что преступники в ночное время незаконно проникли на территорию участка одного из домов. Они воспользовались специальным оборудованием для вскрытия замка и запуска двигателя и похитили автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей. К счастью, воров уже задержали.

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По словам Татьяны Петровой, сотрудники полиции в городе Руза обнаружили два так называемых "гаража-отстойника", где в ходе обысков изъяли приспособления, предназначенные для несанкционированного вскрытия охранных систем автомашин и запуска двигателя, прибор подавления "GPS-сигнала", мобильные телефоны и, что важно, похищенный автомобиль.

Имеются основания полагать, что эти люди причастны к совершению еще двух аналогичных преступлений в Волоколамске и Красногорске. Общая сумма ущерба от трех преступлений составила более 5,5 миллиона рублей.

Задержаны трое жителей Рузского городского округа в возрасте от 24 до 34 лет, один из которых ранее судим.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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