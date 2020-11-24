На Камчатке инвалид затопил соседей, чтобы вызвать соцработника

Камчатские следователи заинтересовались историей одинокого инвалида, который затопил соседей, чтобы привлечь внимание соцслужб.

72-летний одинокий мужчина проживает в Петропавловске-Камчатском на улице Космической. Социальный работник перестала ходить к нему после 11 ноября. Пенсионер очень плохо передвигается, страдает деменцией. Оставшись без продуктов и медикаментов, 17 ноября он открыл воду в ванной и только так - затопив соседей - смог привлечь к себе внимание.

В краевом министерстве социального благополучия и семейной политики после происшествия пообещали направить мужчине соцработника.

"Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Камчатскому краю.