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24.11.2020 09:20
Рубрика: Происшествия

В Бурятии самолеты два года летали без пассажиров за счет бюджета

Текст: Юлия Гарднер

В Бурятии на местных чиновников завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, должностные лица Баунтовского эвенкийского района необоснованно потратили деньги из бюджета муниципального образования и республики.

Фото: Андрей Оглезнев
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"С 2017 по 2019 годы двумя авиакомпаниями, работающими на местных воздушных линиях внутри муниципального образования, выполнялись авиарейсы без пассажиров либо с числом загрузки от одного до двух человек", - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Бюджетные субсидии на такие полеты превысили 300 тысяч рублей. При этом во время выполнения рейсов без пассажиров перевозчик, по сути, не понес никаких расходов.

Уголовное дело возбуждено по материалам Бурятской транспортной прокуратуры.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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