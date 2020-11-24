В Приамурье скончалась женщина, пострадавшая при взрыве на заводе

В реанимации Амурской областной больницы умерла женщина-маляр, которая получила большие ожоги при ЧП на судостроительном заводе 18 ноября.

По версии следствия, в одном из цехов предприятия произошло воспламенение паров растворителя в то время, когда рабочие готовили корпус малого рыболовецкого судна к покраске.

Погибшей было всего 26 лет, у нее остался маленький ребенок. Двое мужчин, которые тоже получили ожоги во время взрыва, проходят лечение, их здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.