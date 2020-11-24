В Башкирии сообщили подробности взрыва на заводе

В Гострудинспекцию Башкирии поступило извещение от оборонного завода "Авангард" в Стерлитамаке о произошедшем на предприятии несчастном случае. Начато расследование. Об этом сообщили в пресс-службе региональной гострудинспекции.

По данным, полученным надзорным органом от предприятия, при переработке на горизонтальных вальцах произошла вспышка спецпродукции с образованием высокой температуры и большого количества газов. В результате этого происшествия погибла 45-летняя сотрудница предприятия - ученица дробильщика. Еще две женщины-дробильщицы (в возрасте 51 год и 37 лет) получили ожоги различной степени тяжести.

- В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, - сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в РБ.

В администрации Стерлитамака сообщили, что в настоящее время на предприятии организована межведомственная комиссия для выяснения причин произошедшего.

Напомним, взрыв на заводе "Авангард" произошел 23 ноября. Одна из пострадавших погибла. Вторая сейчас находится в уфимском ожоговом центре - городской больнице №18. Третья лечится амбулаторно.