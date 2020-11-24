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Опубликован трейлер фильма "Реальные пацаны против зомби"

Наше кино
    24.11.2020, 15:42
Текст:   Константин Бахарев(Пермь)

В Сети появился трейлер новой комедии о похождениях реальных пацанов из Перми.

Фото: kinopoisk.ru
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По сюжету в городе бушует эпидемия древнего вируса, превращающего местных жителей в зомби. Пермь оцеплена Росгвардией.

Однако герои фильма не унывают и относятся к происходящему по принципу "да все нормально, пацаны". Например, кондукторы выпинывают зомби из автобусов, так как те не платят за проезд. Отец героини Леры (Зоя Бербер) - авторитетный бизнесмен - считает, что в "девяностые еще хуже было".

Между тем Леру, жену Коляна (Николай Наумов), кусает зомби. Неунывающий герой только вздыхает, поглаживая зомбированную возлюбленную, дескать, что делать, все равно ее люблю.

А пермяки потихоньку приспосабливаются к новой реальности.

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