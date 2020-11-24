Опубликован трейлер фильма "Реальные пацаны против зомби"

В Сети появился трейлер новой комедии о похождениях реальных пацанов из Перми.

По сюжету в городе бушует эпидемия древнего вируса, превращающего местных жителей в зомби. Пермь оцеплена Росгвардией.

Однако герои фильма не унывают и относятся к происходящему по принципу "да все нормально, пацаны". Например, кондукторы выпинывают зомби из автобусов, так как те не платят за проезд. Отец героини Леры (Зоя Бербер) - авторитетный бизнесмен - считает, что в "девяностые еще хуже было".

Между тем Леру, жену Коляна (Николай Наумов), кусает зомби. Неунывающий герой только вздыхает, поглаживая зомбированную возлюбленную, дескать, что делать, все равно ее люблю.

А пермяки потихоньку приспосабливаются к новой реальности.