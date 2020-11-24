Спасатели нашли в Каме затонувший УАЗ с телом водителя

В Прикамье сотрудники краевой службы спасения обнаружили в реке Каме недалеко от поселка Нижний Склад затонувший автомобиль, в котором находилось тело погибшего водителя 1957 года рождения.

Как пояснили в региональном министерстве территориальной безопасности, трагедия произошла 17 ноября этого года: очевидцы случайно увидели издалека, как от берега по льду выехал внедорожник УАЗ, провалился и быстро пошел ко дну.

Пермская краевая служба спасения, получив тревожный сигнал, организовала поисково-спасательные работы, но их проведению мешала недостаточная толщина льда на реке. Автомобиль с телом погибшего водителя удалось найти на глубине 11 метров только через семь дней.