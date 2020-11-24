В Башкирии при взрыве на заводе погиб человек

Несчастный случай на заводе "Авангард" в Стерлитамаке унес жизнь одного человека, еще два работника пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

По предварительным данным, взрыв на заводе, который занимается утилизацией военных боеприпасов, произошел 23 ноября.

В результате один человек погиб. Второй - получил ожоговый шок III степени и госпитализирован в клиническую больницу №1 г. Стерлитамак. Затем его санавиацией доставили в уфимскую городскую больницу №18. У третьего пострадавшего состояние оценивается как удовлетворительное, ему назначили амбулаторное лечение, уточнили в минздраве Башкирии.

В Гострудинспекцию по РБ извещение о несчастном случае на заводе "Авангард" пока не поступило.