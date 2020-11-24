В Мордовии для лечения больных COVID-19 развернули 2500 коек

В Мордовии существенно улучшили ситуацию с коечным фондом для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На сегодня в регионе для этой категории больных развернуто 2500 коек, из них свободны 14,2 процента.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы РМ.

- Сейчас в стационарах лежат 2146 человек, что составляет 85,8 процента коечного фонда. Свободны 354 койки или 14,2 процента, - прокомментировала вице-премьер правительства РМ Галина Лотванова. - Дополнительно можно открыть еще 100 коек, которые находятся в резерве.

Следует отметить, что еще совсем недавно ситуация в больницах республики оставалась крайне напряженной.

Так, заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на проходившем во вторник заседании координационного совета уполномоченных по правам человека упомянула Мордовию в числе шести регионов с наиболее загруженным коечным фондом для пациентов с коронавирусом, отметив, что в целом по стране на вчерашнее утро было занято 78,2 процента ковидных коек.

- Выше среднероссийского уровня загруженность отмечается в 43 регионах, наиболее критичная ситуация - в шести регионах, где занятость коек составляет более 90 процентов, - сказала она.

В числе проблемных субъектов были названы Ивановская область (92%), Орловская область (92,7%), Республика Коми (90,6%), Республика Мордовия (92,1%), Республика Крым (93,6%) и Санкт-Петербург (90,3%).

Напомним, что на прошлой неделе врио главы Мордовии Артем Здунов сразу по прибытию в регион поставил задачу исправить ситуацию в сфере противодействия коронавирусной инфекции.

По данным республиканского оперштаба, за период пандемии в Мордовии было выявлено 10215 случаев коронавируса, 8385 человек выздоровели. От COVID-19 как основной причины умерли 60 пациентов.