На Алтае задержали похищавших людей "благотворителей"

В Алтайском крае силовики задержали трех руководителей и двух работников благотворительного фонда "Ключ в жизнь". Их подозревают в похищении людей и незаконном лишении их свободы.

По данным следствия, в 2014 году трое мужчин создали в Топчихинском районе благотворительный фонд "Ключ в жизнь" для лечения алкоголизма и наркомании.

- Вводя в заблуждение родственников будущих постояльцев, они заключали договор об оказании медицинской и психологической помощи по программе "12 шагов", обещая комфортное размещение и квалифицированных специалистов, - сообщила представитель СУ СК РФ по региону Людмила Рязанцева.

Однако пациентов удерживали в "пансионате" силой: их избивали и запугивали. Некоторых жителей Алтайского края похищали на улице и увозили на реабилитацию против их воли.

В настоящее время четверо из задержанных по решению суда находятся под стражей, еще один заключен под домашний арест. Устанавливаются все пострадавшие от деятельности благотворительного фонда.

Расследование уголовных дел продолжается.