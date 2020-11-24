На объектах "Россети Сибирь" испытают новую отечественную разработку

Апробация новейшей отечественной системы мониторинга температуры контактных соединений токоведущих частей электроустановок началась на энергообъектах компании "Россети Сибирь". Новейшая разработка "ПАВ-Термо" запущена в опытно-промышленную эксплуатацию на подстанции "Западная" в Омске.

"ПАВ-Термо" - это новая разработка АО "Авангард" (входит в АО "КРЭТ" госкорпорации Ростех). Система мониторинга температуры токоведущих частей электроустановок "ПАВ-Термо" обеспечивает непрерывный контроль температуры контактных соединений, что позволяет фиксировать резкие изменения показателей, своевременно выявлять перегревы оборудования, анализировать пиковые нагревы при максимальных нагрузках. Подобный мониторинг очень важен для предотвращения технологических нарушений и возможных сбоев в работе электрооборудования. Он позволяет выявлять дефекты на ранней стадии, способствует сокращению эксплуатационных расходов за счет своевременного техобслуживания и корректировки настроек. Датчики действуют на основе поверхностно-акустических волн (ПАВ), являются пассивными, беспроводными, то есть не требуют источников питания, благодаря чему особенно удобны для использования в труднодоступных местах.

В филиале компании "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" система "ПАВ-Термо" используется для непрерывного контроля температуры контактных соединений высоковольтного оборудования подстанции "Западная". Здесь устройства для контроля физических процессов покажут себя в экстремальных условиях эксплуатации - в сибирские морозы.

Производители обещают высокую точность измерений, широкий диапазон измеряемых температур, устойчивость к высоким нагрузкам и возможность автономной работы. При этом приборы экологичны, излучают минимальный электромагнитный шум: для измерения температуры используется облучение той же частоты, что и в Wi-Fi роутерах, мощность датчиков варьируется на уровне 10 МВт.

Специальное устройство считывает информацию с датчиков, по радиоканалу передает зондирующий сигнал сверхвысоких частот. Помимо самой температуры прибор выдаёт уникальный ID-код, который автоматически поступает в информационную систему, исключая влияние на фиксацию показаний человеческого фактора.

Материал подготовлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"