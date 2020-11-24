Из омской квартиры украли около 90 раритетных книг и иконы

По инициативе прокуратуры омская полиция возбудила уголовное дело по факту хищения книг и православных икон конца XIX - начала XX века.

Еще в октябре за помощью в правоохранительные органы обратилась омичка, проживающая в городе Ханты-Мансийске. Она подала заявление о пропаже из ее омской квартиры на улице Волочаевской 10 редких книг с дореволюционными штампами, около 80 книг советского периода и 3 православных икон. Помимо этого у нее украли посуду и бытовую технику. При этом следов взлома на входной двери и оконных рамах выявлено не было.

Как было установлено в ходе проверки, омичка переехала в Ханты-Мансийск вместе с семьей. Она попросила присматривать за квартирой соседа и оставила ему ключи. Сосед в свою очередь переложил эту обязанность на ранее судимого сына. Однако в возбуждении уголовного дела заявительнице было отказано.

- Прокуратура Центрального округа отменила в порядке надзора постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направила материалы доследственной проверки с постановкой вопроса о незамедлительном возбуждении уголовного дела по факту кражи, - сообщает представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.