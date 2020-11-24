На Эльбрусе пропал турист из Краснодарского края

На склонах Эльбруса третьи сутки подряд спасатели ищут туриста из Краснодарского края. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Молодой человек 1995 года рождения пропал возле станции канатной дороги "Гара-Баши" на высоте 3500 - 4000 метров. На его поиски вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Однако обследование склона пока не дали результата.

Потерявшегося туриста ищут только в светлое время. Поиски ведутся на юго-восточном склоне. Ночью поиски приостанавливаются, так как это становится опасным уже для сотрудников МЧС.