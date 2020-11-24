На Ставрополье на экс-главу районного ГИБДД завели дело о взятке

В Ставропольском крае уголовное дело завели на бывшего начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Новоселицкому району. Его подозревают во взяточничестве, сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

По данным следователей, в сентября подозреваемый получил 20 тысяч рублей от местного жителя, который действовал в рамках оперативного-розыскного мероприятия вместе с ФСБ. За эти деньги правоохранитель поручил свои подчиненным отдать со спецстоянки грузовик, который до этого задержали за нарушение правил перевозки дизельного топлива.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"). В свою очередь в главке МВД России по Ставрополью отметили, что подозреваемый уже не работает в органах.

- Подразделением собственной безопасности краевого полицейского ведомства проведена служебная проверка, по результатам которой начальник Госавтоинспекции Новоселицкого района уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - заявили "РГ" в ведомстве.