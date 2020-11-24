Балтфлот получил новейший высокоскоростной десантный катер

Торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага России прошел 24 ноября на новейшем серийном высокоскоростном десантном катере в городе Приморске Калининградской области.

Катер проекта 02510 типа "БК-16" построен на предприятии "Рыбинская верфь", сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Приказом Главнокомандующего ВМФ десантный катер включен в боевой состав Балтийского флота.

В торжественной церемонии участвовали представители флотского командования и православного духовенства. Катер успешно выполнил программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых проверялись все системы и вооружение катера.

Справка "РГ"

Высокоскоростной транспортно-десантный катер проекта 02510 предназначен для переброски и высадки десанта, его огневой поддержки, участия в противодиверсионных и спасательных операциях, борьбы с пиратством и терроризмом, перевозки легких грузов.

Боевой комплекс катера - это дистанционно управляемый боевой модуль разработки концерна "Калашников". Модуль имеет бронезащиту от пуль калибра 7,62 типа Б-32 и гиростабилизирован по двум осям, что повышает точность его стрельбы во время качки.