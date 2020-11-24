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24.11.2020 18:02
Рубрика: Культура

Карельский режиссер стал финалистом премии МИРа за инклюзивные проекты

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Министерство культуры Республики Карелия Фото: Министерство культуры Республики Карелия
Фото: Министерство культуры Республики Карелия

Известный карельский режиссер с ограниченными возможностями, создатель инклюзивных проектов Владимир Рудак стал финалистом всероссийской премии МИРа. Он победил в номинации "#Вопреки", посвященной преодолению жизненных обстоятельств.

В Гатчине открылась выставка, посвященная Владимиру Набокову

Премией МИРа отмечают за достижения в области общественных инициатив,  волонтерства, благотворительности и другой деятельности на благо общества, сообщает пресс-служба министерства культуры республики. Жюри отметило проекты Владимира, уникальность которых в том, что они ориентированы на изменение имиджа человека с инвалидностью в современном искусстве.

Владимир Рудак уже снял более десяти документальных и игровых социальных фильмов. Они получили награды на разных конкурсах. А по его пьесе "Я - слон!" был создан первый российский графический роман на тему инвалидности. Он сделан в соавторстве с московской художницей Еленой Ужиновой. Этот проект попал в список лучшей мировой литературы для детей и подростков по версии премии "Белые вороны".

По этой же пьесе московский театр Community Stage поставил спектакль и в нынешнем году был признан лауреатом фестиваля "Трубадур-2020".

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