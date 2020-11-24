Карельский режиссер стал финалистом премии МИРа за инклюзивные проекты

Известный карельский режиссер с ограниченными возможностями, создатель инклюзивных проектов Владимир Рудак стал финалистом всероссийской премии МИРа. Он победил в номинации "#Вопреки", посвященной преодолению жизненных обстоятельств.

Премией МИРа отмечают за достижения в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности на благо общества, сообщает пресс-служба министерства культуры республики. Жюри отметило проекты Владимира, уникальность которых в том, что они ориентированы на изменение имиджа человека с инвалидностью в современном искусстве.

Владимир Рудак уже снял более десяти документальных и игровых социальных фильмов. Они получили награды на разных конкурсах. А по его пьесе "Я - слон!" был создан первый российский графический роман на тему инвалидности. Он сделан в соавторстве с московской художницей Еленой Ужиновой. Этот проект попал в список лучшей мировой литературы для детей и подростков по версии премии "Белые вороны".

По этой же пьесе московский театр Community Stage поставил спектакль и в нынешнем году был признан лауреатом фестиваля "Трубадур-2020".