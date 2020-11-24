Валерий Гергиев представит новое сочинение Родиона Щедрина

В Концертном зале Мариинского театра во вторник состоится мировая премьера нового произведения Родиона Щедрина "Приключения обезьяны" по рассказу Михаила Зощенко. Солист - лауреат XVI Конкурса им. П. И. Чайковского японский пианист Мао Фудзита. В роли чтеца выступит актриса БДТ им. Товстоногова Полина Маликова (Толстун). За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра - Валерий Гергиев.

В этот вечер также прозвучат "Торжественная увертюра" Щедрина и Четвертый фортепианный концерт Бетховена, исполнение которого приурочено к празднованию 250-летия композитора.

Свое новое произведение "Приключения обезьяны" Родион Щедрин создал в этом году. Жанр сам автор обозначил как концерт для рассказчика и солирующих инструментов в сопровождении струнного оркестра и чембало. Выбор инструментов уже впечатляет - труба, валторна, флейта, арфа и ударные.

Родион Щедрин известен своим умением создавать емкие музыкальные характеры и передавать индивидуальную интонацию. И "Приключения обезьяны" не исключение. Это настоящий кладезь идей. У Зощенко есть и готовая драматургия (с завязкой, двумя кульминациями, развязкой и эпилогом), и контрастное чередование "массовых" и "камерных" сцен, и "арочные" конструкции. Герои рассказа столь же колоритны и разнообразны, как оркестровые инструменты, и прямо-таки "напрашиваются" на лейтмотивы. "Музыкальное прочтение" яркого и динамичного рассказа Зощенко обещает слушателям множество интересных и остроумных находок, которыми так славится Родион Щедрин, сообщают в Мариинском театре.

Это музыкальное произведение композитор посвятил свой супруге, великой балерине Майе Плисецкой, которая особенно любила этот рассказ Зощенко. Не случайно мировая премьера "Приключений обезьяны" состоится в дни празднования 95-летия со дня рождения Майи Михайловны.

После премьеры в Мариинском театре Валерий Гергиев и оркестр театра сыграют новое произведение Родиона Щедрина в концертном зале "Зарядье".