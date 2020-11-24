В России обезврежена этническая группировка фальшивомонетчиков

В России обезврежена этническая преступная группировка, которая специализировалась на изготовлении и распространении фальшивых денег. Предполагается, что злоумышленники причастны к изготовлению около 500 миллионов поддельных рублей.

Как сообщает ТАСС, подпольная типография располагалась в Махачкале. Откуда фальшивомонетчики распространяли свою "продукцию" в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Фальшивки отправлялись в мегаполисы по железной дороге или автотранспортом.

На след подозреваемых удалось выйти в феврале, когда в полицию Ростова-на-Дону обратился предприниматель, сообщивший, что покупатель мобильного телефона расплатился с ним фальшивыми купюрами. Злоумышленник был задержан и оказалось, что поддельные банкноты были куплены через интернет, и хранились в тайнике.

С помощью сотрудников ФСБ полицейским удалось вычислить всех подозреваемых в разных регионах страны. При силовой поддержке спецподразделений работниками МВД проведено 55 обысков. Обнаружены и изъяты шесть принтеров, лазерный гравировщик для нанесения перфорации, клише для создания рельефа, магнитные ленты, банковские карты, а также огнестрельное оружие и наркотики.

Полицейским удалось задержать четверых человек, а предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся и объявлен в федеральный розыск.