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24.11.2020 15:06
Рубрика: Происшествия

В Сочи задержали мотоциклиста в форме ДПС

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В Сочи правоохранители задержали мотоциклиста, который катался по городу в форме инспектора ДПС. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 24-летний правонарушитель привлечен к административной ответственности.

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По информации ведомства, во время мониторинга соцсетей специалисты Госавтоинспекции УВД по городу Сочи обнаружили видео, на котором молодой человек, одетый в форму сотрудника ДПС, ездит по улицам по городу-курорту и нарушает Правила дорожного движения.

Полицейские начали розыск подозреваемого. Как рассказал начальник отделения технического надзора отдела сочинского ГИБДД Антон Нестеренко, вскоре на одной из улиц курорта был остановлен автомобиль, в салоне которого была обнаружена форма сотрудника полиции. Госавтоинспекторы задержали молодого человека - им оказался 24-летний житель Кемеровской области - и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении правонарушителя уже составлено пять административных материалов по нескольким статьям КоАП РФ (среди них - незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов; управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке  несоблюдение требований об обязательном страховании).

Собранные административные материалы в отношении жителя Сибири направлены в суд для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Сибирь ЮФО Краснодарский край СФО Кемеровская область

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