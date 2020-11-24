Компания Renault представила в России обновленные Logan и Sandero, а также их кросс-версии Stepway. Впрочем, заметить изменения, которые произошли с машинами, без пресс-релиза было бы сложно - они относятся к разряду косметических.

Так, в гамме появился новый серебристый цвет, логотип на решетке радиатора получил глянцевую окантовку, у некоторых Sandero Stepway (в комплектации Drive) затонировано заднее стекло. В салоне изменился материал обивки сидений, эстетов порадует новая прострочка. У селектора ручной коробки передач и вариатора теперь другая ручка.

При этом стала доступна специальная серия Stepway City, в которой Renault Logan и Sandero получают особый дизайн-пакет с рисунком в виде "шашечек" с буквами CITY, исполненном под карбон, на дверях, багажнике, зеркалах заднего вида и боковых стойках. Этот элемент можно найти и в салоне. А еще на сиденьях таких машин появилась контурная прострочка яркого зеленого цвета.

Обновленные Logan и Sandero предлагаются по цене от 675 000 и 685 000 рублей соответственно, сообщили в компании. "Живые" продажи пока не началась, но заказать машины уже можно во всех автосалонах Renault.

Напомним, в Европе продаются уже совсем другие бюджетники, правда под брендом Dacia. В конце сентября дебютировало уже третье поколение этих моделей. У них изменились габариты и внешний вид, а также появились новые опции. Например, электрозамки пятой двери, люк в крыше система контроля "мёртвых" зон. Руль теперь регулируется по высоте и вылету, есть датчики дождя, климат-контроль и прочие современные "фишки".