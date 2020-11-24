Российские саперы нашли и уничтожили в Карабахе 57 взрывоопасных предметов

На 23-х наблюдательных постах в северной и южной зонах ответственности российские миротворцы круглосуточно мониторят обстановку и контролируют соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, этот режим соблюдается по всей линии соприкосновения.

Генерал рассказал, что наши "голубые каски" также помогают местным властям восстанавливать в регионе мирную жизнь. "Центром гуманитарного разминирования российских миротворцев проведено разминирование и очистка местности от взрывоопасных предметов на площади один гектар в районе улицы Баграмяна в городе Степанакерте, - сообщил Конашенков. - Обнаружено пять взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены. Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе обнаружено и обезврежено 57 взрывоопасных предметов".

Российские инженерно-технические подразделения по просьбе местной администрации участвуют в карабахской столице в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры города. А патрули миротворцев обеспечивают безопасную доставку продуктов питания и питьевой воды в удаленные районы.

"За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 1895 беженцев, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий, - сообщил Конашенков. - В места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись уже более 13 тысяч жителей".

При координации миротворцев и Международного Комитета Красного Креста продолжается поиск и обмен телами погибших. Для выполнения этой задачи по инициативе нашего командования созданы совместные группы. В их составе - представители российских миротворческих сил, вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха и Международного комитета Красного креста. "Все обнаруженные в результате работы совместных групп тела погибших передаются сторонам для захоронения", - отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Он добавил, что для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов установлены контакты с командованием противоборствующих сторон в районе проведения миротворческой операции и местными администрациями. Также по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.