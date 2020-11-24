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24 ноября 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 23 ноября 2020 года № 939-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 23 ноября 2020 года № 74 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

"2. Министерству образования области во взаимодействии с органами местного самоуправления области (по согласованию), учредителями общеобразовательных организаций (по согласованию):

в период с 24 ноября 2020 года по 8 декабря 2020 года организовать реализацию общеобразовательных программ обучающимися 6-11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Саратова, Балаковского, Балашовского, Краснокутского, Пугачевского, Марксовского, Петровского, Вольского, Ртищевского и Энгельсского районов области, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

обеспечить работу образовательных организаций в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15, СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

Органам исполнительной власти области, являющимся учредителями профессиональных образовательных организаций, учредителям негосударственных профессиональных образовательных организаций в период с 24 ноября 2020 года по 8 декабря 2020 года организовать работу подведомственных профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории города Саратова, Балаковского, Балашовского, Краснокутского, Пугачевского, Марксовского, Петровского, Вольского, Ртищевского и Энгельсского районов области, в условиях реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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