СМИ: Жена актера Михаила Ефремова подает на развод

На Михаила Ефремова обрушилось очередное бедствие. Супруга российского актера и режиссера, получившего 7,5 года колонии общего режима за смертельное ДТП, решила подать на развод.

Во всяком случае, такой информацией располагает KP.RU. Стоит напомнить: звукорежиссер Софья Кругликова прожила с Ефремовым около двадцати лет, "преклонялась перед его талантом, поддерживала во всех скандалах и на суде проявила себя стоически"… и вдруг такой казус.

"Софья собралась разводиться. Принципиальное решение принято, теперь это вопрос времени", - рассказал изданию источник, близкий к артистической семье. Предположив, что "для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства".

Как уточнил собеседник газеты, в предполагаемом действе Софьи "есть и эмоции, и холодный расчет": во-первых, супруга "не смогла простить мужу измену с молодой актрисой", во-вторых, "пока Миша за решеткой, его имущество легче поделить".

Тем более что делить есть что: если собрать все накопления, недвижимость и прочие активы популярнейшего артиста, "набежит очень приличная сумма - десятки, если не сотни миллионов рублей". Которые сейчас "находятся во владении Софьи".

"Редкая оскорбленная женщина в таком случае не жаждала бы мести", - нагнетает инсайдер.

На предложение РИА Новости прокомментировать ситуацию Кругликова ответила категорическим отказом. Напомним, Кругликова - пятая жена Ефремова. В этом браке родились трое детей.