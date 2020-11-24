Закон Свердловской области от 19 ноября 2020 года № 130-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Свердловской области 17 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 4 августа 2020 года № 92-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2021 год" ("Областная газета", 2020, 6 августа, № 142) следующее изменение:

в статье 2 слова "в размере 9311 рублей" заменить словами "в размере 9521 рубля".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







