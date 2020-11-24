Только одна десятая часть россиян ждет "Черную пятницу"

Коронавирус отрицательно отразился на покупательной способности россиян. Наиболее наглядно это показало отношение населения в самой массовой распродаже года - "Черной пятнице". Исследование интернет-холдинга Rambler Group, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости, свидетельствует: накануне общего праздника продавцов лишь 11% покупателей ждут начала распродажи. И наоборот: более половины россиян (57%) не планируют непосредственно участвовать в акции.

Исследование проводилось в период с 16 по 20 ноября включительно, в нем приняли участие свыше 4 тысяч пользователей со всей России (опросы проводились на портале). Участники опросов сообщили, что не планируют непосредственно участвовать в акции, но хотят ознакомиться с ассортиментом представленных товаров и их ценами. 19% респондентов из тех, кто все-таки рассчитывает что-нибудь купить, уверенно заявили, что будут четко придерживаться заранее составленного списка, 7% признались в возможных спонтанных приобретениях. Не планируют себя ограничивать 17% опрошенных - они купят то, что им понравится".