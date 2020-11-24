Трамп на брифинге в Белом доме отказался отвечать на вопросы

Действующий президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами на брифинге в Белом доме. Он заявил о небывалом биржевом успехе, по его словам, фондовый индекс Доу-Джонса (DJIA) достиг "священной цифры" - 30 тысяч пунктов.

"Хочу поздравить американский народ, индекс DJIA достиг 30 тысяч пунктов, это высочайший уровень в истории", - заявил он.

Кроме того, Трамп отметил, что он "очень доволен" успехами в области создания вакцины от коронавируса.

Выступление президента заняло три минуты, после чего он покинул зал для брифингов, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Между тем издание Politico обнародовало опрос, согласно которому 53 процента республиканцев поддерживают кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.